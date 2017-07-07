СМИ Литвы обвиняют премьера-реформатора в недееспособности

Вильнюс, , 13:17 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что готов совершить в государстве «невиданные перемены» — первый шаг уже сделан — по традициям прежнего правительства планируется создать комиссию, с иронией сегодня, 7 июля, пишет литовское издание Lietuvos žinios.

Поясняется, что в правительстве планируется подтвердить, что новая комиссия по портфелю стратегических проектов необходима для реализации стратегических проектов. По предложению канцелярии правительства эта комиссия будет наблюдать за реализацией важнейших проектов, решать разногласия, возникшие из-за финансовых и человеческих ресурсов, оценивать и устранять общие риски, связанные с осуществлением проектов. Реализуемые проекты координировала бы Группы стратегических изменений, которая появится в структуре канцелярии правительства 18 июля.

Планируется, что каждый год до 1 марта комиссия будет представлять правительству информацию о проделанных работах.

Между тем, староста оппозиционной фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис сожалеет по поводу того, что, несмотря на обещания, правительству не удается продвинуть вперед необходимые стратегические проекты. «Если это было бы сокращение неравенства, мы должны были бы говорить о меньших налогах для нуждающихся, системе нулевого налога, которая действует в большинстве западных стран. Если мы говорим о хорошем качестве высшего образования, нужно, чтобы как минимум несколько университетов попали в список 200 лучших университетов мира. Это были бы стратегические цели, на которые было бы выделено дополнительное финансирование, ресурсы, которым правительство уделяло бы больше внимания. Сейчас этого нет», — говорит Ландсбергис. По его словам, если значительно не поменяется состав кабинета министров, трудно надеяться на реализацию более крупных стратегических проектов.