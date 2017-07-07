Дикий Запад: Яровая обвинила сенаторов США в рейдерстве

Москва, , 13:16 — REGNUM В Госдуме осудили обращение сенаторов США президенту Дональду Трампу не возвращать РФ дипломатическую собственность, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Три сенатора США, Джин Шахин (демократ), Марко Рубио и Джонни Исаксон (республиканцы), написали письмо президенту Дональду Трампу и попросили его не возвращать российской стороне дипсобственность, которая была изъята в декабре 2016 года, сообщает издание The Hill. Письмо написано перед встречей Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита G20.

«Американская демократия давно поддерживается домкратом информационного вымысла, поскольку мания диктатуры и рейдерства американских политиков — тяжкий груз не только для американского народа, а для всего мира», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Последнее заявление в ностальгическом жанре Дикого Запада является нашествием сенаторов на остатки американской демократии и выглядит откровенно неприлично и непочтительно к международному праву», — указала депутат.

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела пакет санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России.

Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью Москвы.

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