Диссовет БелГУ не нашел «ненаучности» в диссертации Мединского

Белгород, , 13:14 — REGNUM Комиссия диссертационного совета Белгородского государственного национального исследовательского университета не видит оснований признать диссертацию министра культуры Владимира Мединского ненаучной. Соответствующее заключение вынесено на голосование диссертационного совета вуза 7 июля.

«Аргументы заявителей не дают оснований считать диссертацию ненаучной. Претензии заявителей относительно содержания диссертации не могут быть приняты во внимание», — цитирует ТАСС представителей вуза.

Вопрос о лишении степени доктора исторических наук Владимира Мединского рассматривается диссертационным советом по историческим наукам Белгородского госуниверситета. В заседании принимают участие 23 члена диссовета из 25. Сам Мединский на заседании не присутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» Владимир Мединский защитил в 2011 году, после этого он получил степень доктора наук. Чуть позже историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета», борец с плагиатом Иван Бабицкий обвинили работу Мединского в «ненаучности», «абсурдности» и потребовали лишить его докторской степени.

Заседание диссовета Белгородского университета стало третьей по счету попыткой рассмотреть претензии оппонентов Мединского. Изначально диссертацию направили в диссертационный совет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но там ее так и не рассмотрели. После этого диссертацию направили в МГУ, но там и вовсе отказались ее рассматривать, посчитав, что плагиата в работе нет. В итоге Высшая аттестационная комиссия передала работу Мединского в диссертационный совет БелГУ.

Сам Мединский долгое время никак не комментировал ситуацию вокруг своей работы, однако 4 июля все же объяснил свою позицию, выступив со статьей в «Российской газете». Он, в частности, заявил, что его оппоненты «отважно борются не столько со смелыми выводами диссертанта, сколько в его лице — со всем государством и системой», отметив, что «точку, которую поставит Белгородский государственный университет в эту пятницу, они всеми силами будут стараться превратить в многоточие».

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