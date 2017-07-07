Песков — Трампу: В Европе нет энергетической монополии

Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Вопрос об энергетической монополии в Европе решает сам рынок. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам заявление главы США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер заявил о том, что США намерены нарушить энергетическую монополию в Европе. В свою очередь, Песков обратил внимание на то, что на европейском рынке нет энергетической монополии.

По словам пресс-секретаря, в Европе есть как главные, так и второстепенные игроки. Есть целесообразные с точки зрения экономики игроки и те, кто таковым не является. Однако в любом случае это не должны решать политики, поскольку это дело самого рынка.

Песков также сообщил, что все заявления Трамп, сделанные в Варшаве, предоставляются президенту РФ Владимиру Путину его пресс-службой. Эту информацию российский лидер принимает к сведению, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в четверг, 6 июля, в Варшаве состоялась встреча Дональда Трампа с лидерами европейских стран. В преддверии переговоров эксперты, в том числе американские, заявляли о том, что Трамп будет использовать экспорт энергоресурсов из США в Европу как политическое оружие против России.

Позиция Вашингтона заключается в том, что Европа находится в сильной зависимости от российского газа. В связи с этим отмечалось, что Трамп может упростить экспорт американских энергоносителей, например СПГ, в страны Восточной и Центральной Европы. По мнению экс-главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, наращивание поставок СПГ из США уменьшит возможности России в регионе. В целом многие республиканские политики, негативно настроенные по отношению к России, поддерживают такую политику. Другие же полагают, что это может только повредить налаживанию отношений с Москвой.

Читайте подробнее: «Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью ИА REGNUM отмечал, что сам Трамп, возможно, не намерен использовать экспорт СПГ в Европу как политический инструмент в борьбе с Россией. Американский лидер ведет себя как бизнесмен и скорее преследует экономические цели. Однако озвучивать политические аргументы ему и не придется, поскольку такая позиция США уже давно получила известность и популярность среди политических элит ряда европейских стран.

После встречи с Трампом президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава надеется в скором времени заключить долгосрочный контракт с США на поставку СПГ. Помимо этого, Дуда сказал, что Польша хочет стать хабом для транспортировки американского сжиженного газа в другие страны, для этого страна даже планирует увеличивать свои мощности по приему СПГ. Правда, пока намерение Польши торговать американским газом мало имеет отношения к реальности, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Читайте: «Желание Польши торговать газом США — нереалистично»

Сам глава США, выступая на переговорах лидеров государств, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, заявил, что Соединенные Штаты никогда не будут использовать энергетику для того, чтобы принуждать к чему-либо европейские страны. Трамп также пообещал, что не позволит это делать и другим странам, так как США не хотят, чтобы в этой области существовала монополия.