Песков: Путин знает о письме летчика Ярошенко

Москва, , 12:58 — REGNUM Информация о письме президенту России Владимиру Путину, написанному осужденным в США российским летчиком Константином Ярошенко, передана главе государства, сообщил журналистам 7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем об этом письме Ярошенко, о нем доложено президенту», — сказал он.

Напомним, письмо Ярошенко было написано в преддверии саммита G20, на котором российский президент встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Летчик, который с 2010 года находится в американской тюрьме, попросил главу государства содействовать его переводу в Россию.

Он написал, что его силы на исходе и что все возможные варианты добиться справедливости и законности в США испробованы. Американские власти блокируют все юридические пути возврата Ярошенко в Россию.

Ярошенко подчеркнул, что его задержание в Либерии, где его обвинили в перевозке крупной партии кокаина, является целенаправленной спецоперацией. При этом, утверждает он, были умышленно и грубо нарушены международные законы.

Отметим, что жена летчика Виктория Ярошенко написала главе государства аналогичное письмо. Она упомянула, что заключение летчика в американскую тюрьму подорвало его здоровье и волю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярошенко, его жена и дочь написали Трампу письма с просьбой о возвращении в Россию. Письмо Ярошенко было передано через посольство России в Вашингтоне.

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