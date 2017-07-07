Володин предложил докладывать об отсутствующих депутатах Госдумы

Москва, , 12:55 — REGNUM Пленарные заседания Госдумы будут начинаться с доклада о том, какое количество депутатов не присутствуют в зале заседаний и по какой причине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы с вами после ежедневной утренней регистрации будем просить, чтобы председатель комитета Госдумы по регламенту и организации работы Ольга Савастьянова давала информацию по количеству депутатов, находящихся в командировках, как зарубежных, так и по России, а также находящихся на учебе — у нас идет обучающие семинары и депутаты принимают участие в их работе — и тех, кто находится на больничном и взяли за свой счет», — сообщил Володин.

По его словам, депутаты не будут заслушивать пофамильный список отсутствующих депутатов, им будет предоставляться только информация по количеству.

«Тогда будет нам всем проще и меньше будет того, что не соответствует действительности, в том числе, при написании статей», — пояснил Володин.

При этом спикер Госдумы напомнил о нормах регламента, в соответствии с которыми депутаты могут зарегистрироваться в течение дня, как перед началом работы, так и во время самой сессии после первого перерыва и после второго перерыва.

«Но все-таки картина будет понятна», — указал Володин.

Ранее аккредитованных в Госдуме журналистов впервые за долгое время стали пускать на балкон зала пленарных заседаний. До этого момента журналисты не имели прямого доступа в зал, а могли лишь смотреть прямую трансляцию. Затем в СМИ стала появляться информация о том, что в зале пленарных заседаний не присутствует большая часть депутатов, несмотря на то, что данные утренней регистрации показывали, что депутаты находятся на местах.