Трамп отстоит на G20 интересы США: «И неважно, что СМИ снова будут врать»

Гамбург, Германия, , 12:39 — REGNUM К борьбе за национальные интересы США на саммите G20 готовится американский президент Дональд Трамп. И неважно, что потом по этому поводу напишут «фейковые новости», написал 7 июля лидер США в Twitter.

«Я достойно представлю нашу страну и буду бороться за ее интересы! — написал Трамп. — Фейковые новости опять будут про меня врать, но какая разница! Мы сделаем Америку снова великой».

Напомним, Трамп впервые представляет США на саммите G20, который в этом году проходит в Гамбурге (Германия). На предыдущем, 11-м саммите «группы двадцати», который прошел 4—5 сентября2016 года в городе Ханчжоу (провинцияЧжэцзян, Китай), США представлял предшественник Трампа Барак Обама.

На саммите Трамп собирается провести ряд встреч, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным. Планируются также его переговоры с председателем Китая Си Цзиньпинем.

В преддверие саммита СМИ разместили многочисленные материалы с комментариями и прогнозами относительно переговоров Трампа. Так, обозреватель немецкой Tageszeitung Клаус-Хельге Донат считает, что Путин лучше подготовлен к предстоящим дискуссиям, и будет стремиться использовать встречу с американским коллегой в своих интересах. Чего ждать от Трампа — никто не возьмется предсказывать.

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