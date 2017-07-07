Пожали руки: Трамп и Путин поздоровались на форуме G20

Берлин, , 12:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поздоровались на саммите G20.

По его словам, перед первой сессией саммита они «пожали друг другу руки». Президенты подтвердили друг другу, что скоро они увидятся на отдельной встрече.

Ранее журналисты сообщали, что президенты двух стран поздоровались в кулуарах форума.

Ранее 7 июля Трамп в своем Twitter написал, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он добавил, что есть много тем для обсуждения с главой РФ и лидерами других государств.

Напомним, 7 июля в немецком Гамбурге открывается саммит лидеров государств «Большой двадцатки».

Встреча Путина и Трампа начнётся в 16:45 мск в выставочном центре Hamburg Messe и продлится не более 30 минут.