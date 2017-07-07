Путин о борьбе с терроризмом: «Будем призывать партнеров по G20 сплотиться»

Гамбург, Германия, , 12:29 — REGNUM Российская Федерация неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта при центральной роли ООН, так как ни одно государство не в состоянии справиться с этим злом в одиночку и защитить своих граждан. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС «на полях» саммита G20 в Гамбурге.

«Будем призывать партнеров по G20 сплотиться в противодействии терроризму, — сказал Путин. — Сообща способствовать централизации тех политических, социальных, экономических и идеологических предпосылок, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Гамбург для участия в саммите G20 прибыл президент РФ Владимир Путин. В рабочем расписании президента «на полях саммита» намечен ряд встреч с лидерами США, Германии, Франции и Турции, премьер-министрами Японии и Австралии.

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