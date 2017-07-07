ОБСЕ подарила спецслужбам Киргизии спецоборудование для саперов

Бишкек, , 12:28 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе передала саперам Госкомитета нацбезопасности Киргизии взрывозащитные спецкостюмы и наборы для обезвреживания взрывных устройств, сообщили киргизстанские СМИ.

По словам руководителя программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьера фон Аркса, организация регулярно оказывает экспертную и техническую помощь силовикам этой среднеазиатской страны.

«Киргизия активно участвует во всех международных структурах по вопросам противодействия терроризму и оказывает поддержку международным контртеррористическим усилиям. ОБСЕ всегда готова содействовать достижению прогресса в данной сфере», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2016 года спецслужбы Киргизии предотвратили двойной теракт, обезвредив самодельные бомбы, заложенные террористами возле одного из магазинов в Бишкеке. В январе 2017 года киргизстанские силовики арестовали киргизстанца с 42 кг взрывчатки.

Отметим также, что Центр ОБСЕ в Бишкеке 1 мая 2017 года был понижен в статусе до Программного офиса из-за скандала, связанного тем, что эта международная организация пригласила выступить на одном из своих мероприятий бывшему лидеру узбекской диаспоры Кадыржану Батырову, заочно приговоренному в Киргизии к пожизненному лишению свободы.