Гражданское общество Эквадора требует открытия дела против вице-президента

Кито, , 12:23 — REGNUM Гражданская группа Национальная комиссия по борьбе с коррупцией, которую сформировали юристы и политики Эквадора, 6 июля обратилась в прокуратуру с требованием открыть расследование в отношении семи высокопоставленных должностных лиц, в том числе в отношении недавно избранного вице-президента Хорхе Гласа, сообщает El Economista.

Данные чиновники, по мнению общественности, связаны с коррупционным делом компании Caminosca.

«Мы работали медленно, но верно по теме, в которой причастность данных лиц к коррупционным преступлениям очевидна», — заявили члены Комиссии на пресс-конференции в Кито, посвященной презентации их заявления в прокуратуру.

Данные, которыми располагает Комиссия, позволяют сделать определенные выводы, «благодаря чему Национальная прокуратура может начать расследование, и в частности, в отношении вице-президента».

Члены Комиссии также требуют отстранения вице-президента от должности. Среди других подозреваемых, согласно данным комиссии, фигурирует бывший министр электроэнергетики Эквадора.

«Выплата откатов была реализована через подписание договоров субподряда между компаниями Caminosca S.A. и фирмами-однодневками Asesorías Australes и Crown Mergers and Acquisitions посредством банковских переводов на счета на Багамах и в Бразилии в общей сложности на $3,331 млн», — говорится в заявлении общественной группы.

Напомним, ранее в доме дяди вице-президента Эквадора, избранного на президентских выборах 2 апреля вместе с президентом Ленином Морено, прошли обыски, инициированные прокуратурой Эквадора по коррупционному делу Odebrecht.

После чего последовали требования общественности расследовать причастность самого Хорхе Гласа к незаконной деятельности бразильской компании в стране.