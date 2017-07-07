La Razón: Трамп «обкатал» на поляках свои гамбургские тезисы

Мадрид, , 12:16 — REGNUM «Пока в Гамбурге толпы антиглобалистов скандируют: «Добро пожаловать в ад!», протестуя против саммита G20, американский президент, решивший по пути на встречу «набрать очки» в некоторых странах ЕС, льет бальзам на раны поляков, — сообщает испанская La Razón. — Трамп отменно выступил в Варшаве, польстив жителям страны признанием того, что «Польша — сердце Европы, а ее народ — воплощение души Европы».

Изложение событий корреспондентами издания Андресом Рохо и Рубеном Баррио наводит на мысль, что будь эти фразы произнесены в обстановке менее напряженной, полиция разрешила бы народу забросать Трампа цветами. А так пришлось остановиться на аплодисментах и криках «браво!».

«Трамп проявил себя знатоком польской новейшей истории, упомянув про невзгоды, которые испытала Польша во время Второй мировой, сначала подвергшаяся нападению гитлеровских нацистов, а потом поднявшая восстание против коммунизма, — взахлеб перечисляют авторы. — После чего американский лидер успокоил собравшихся заявлением, что «Запад никуда не уйдет». Репликой, чтобы услышать которую варшавяне, собственно говоря, и собрались».

По мнению испанских журналистов, Трамп намеренно порвал со сложившейся до него традицией посещать в Европе в первую очередь главных союзников США — Германию и Францию, а уж потом уделять внимание оставшимся.

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«Польша — одно из строптивых государств, относящееся к числу евроскептиков, в чем и видится ее польза для Штатов, — считают Рохо и Баррио. — На ней можно было хорошо обкатать вопросы, которые Трамп наметил обсудить в Гамбурге: повышение отчислений в НАТО до 2% ВВП стран-участниц блока, сплочение международной коалиции против Асада, ограничение пропуска беженцев через границы. Все озвученные американским лидером инициативы были восприняты поляками на ура. Кроме того, Трамп подверг критике «дестабилизирующее» (кавычки оригинальные — прим. ИА REGNUM ) поведение России в странах Центральной Европы и призвал Кремль прекратить поддержку «враждебных Западу» режимов, таких, как сирийский и иранский. За сутки до встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным намек — яснее ясного».

В заключение, обращают внимание корреспонденты, нынешний глава Белого дома сделал «хитрый ход», вывернув наизнанку звучащие в его адрес подозрения о вмешательстве России в президентские выборы, обвинив Обаму в том, что «он знал о вторжении хакеров и ничего не предпринял, чтобы блокировать это».

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