Военный Донбасс: бои активизировались, ВСУ несут потери

Киев, , 15:34 — REGNUM В Донбассе активизировались позиционные бои с применением танков, БМП, БТРов, артиллерии и минометов. Вчера, 6 июля, наиболее «горячей точкой» было Донецкое направление. Данную информацию 7 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

По данным Народной милиции ДНР, 6 июля украинские войска 33 раза нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы девятнадцати населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены постройки и жилые дома в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка на ул. Лукьяненко, 22 и на ул. Мамина-Сибиряка, 4», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР информирует, что вчера, 6 июля, киевские силовики четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в населенных пунктах Первомайск, Раевка, Веселогоровка и Сокольники. Украинские войска вели огонь из 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что за прошедшие сутки «в результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины погиб, еще один украинский воин получил ранения». По его словам, войска ДНР и ЛНР 25 раз нарушили режим тишины.

Так, из стрелкового вооружения и гранатометов ВС ДНР обстреляли украинские позиции в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, у Новотроицкого и Марьинки (Приморское направление). Кроме того, вблизи Широкино ДНР «открывали огонь из 82-мм минометов, а вечером недалеко от Павлополя применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм».Он сообщил, что из северных пригородов Донецка войска ДНР вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и БМП по оборонным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песок и Невельского (Донецкое направление). При этом на отдельных участках линии фронта войска противника вели огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных модификаций.

Подполковник также проинформировал, что в Старом Айдаре, Желтом, Станице Луганской, Донце и Крымском (Луганское направление) позиции ВСУ накрыло огнем ЛНР из гранатометов и других образцов пехотного вооружения.

В то же время Следственный комитет Российской Федерации возбудил новые уголовные дела в отношении украинских силовиков из-за обстрелов мирного населения в Донбассе. Об этом передает пресс-служба Следкома РФ.

«По данным следствия, 23 и 28 июня 2017 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произведя артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в поселке Старомихайловке и городе Стаханове», — говорится в сообщении.

В Следкоме утверждают, что в результате обстрелов ВСУ погиб местный житель, один ребенок получил ранение и были повреждены несколько жилых домов. Также Следком открыл еще два уголовных дела по статье за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР располагает информацией о подготовке спецслужбами Украины теракта на пляже в Мариуполе (Донбасс, под контролем ВСУ). «На этот раз объект атаки выбран на территории, подконтрольной Киеву. С 7 по 9 июля в Мариуполе на пляже «Песчанка» будет проводиться молодежный музыкальный фестиваль. По замыслу СБУ, в ходе проведения мероприятия, на котором соберутся не только молодежь, но и украинские военнослужащие, будет произведен подрыв фугаса. За успешное проведение данного террористического акта и представление фальшивых доказательств причастности к этому якобы российских спецслужб руководитель СБУ в Мариуполе намерен получить Героя Украины», — считает Басурин.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.