Туск рад словам Трампа, но ждет от него соответствующих действий

Берлин, , 12:08 — REGNUM

Председатель Евросовета Дональд Туск поприветствовал 7 июля поддержку президента США Дональда Трампа трансатлантического единства, тем не менее высказав опасения относительно того, что эти слова могут не отражать намерений главы Белого дома, сообщает Reuters.

Заявление бывшего премьер-министра Польши связано с комментарием Трампа, сделанным им в Варшаве в преддверии саммита «Большой двадцатки». Там президент-республиканец заявил, что он решительно поддерживает обязательства взаимной безопасности в рамках НАТО, а также выступил с критикой России.

Туск, в свою очередь, высказал обеспокоенность относительно явной готовности Трампа отдать предпочтение более близким отношениям с Москвой за счет ЕС.

«Вчера я услышал в Варшаве удивительно дипломатичные слова от президента США в отношении трансатлантического сообщества, о сотрудничестве между США и Европой, о нашей общей политической традиции и цивилизации, а также о готовности защищать и оборонять все западное сообщество», — отметил в интервью с журналистами Туск, находясь в Гамбурге.

«Мы ждали на протяжении долгого времени эти словам от президента Трампа, однако в сущности вопрос состоит в том, было ли это единичным примером или новой политикой», — продолжил он. «Президент Трамп заявил вчера в Варшаве, что говорить легко, а значение имеют лишь действия, и первым испытанием станет наша встреча здесь в Гамбурге».

Напомним, президент США Дональд Трамп в преддверии саммита «Большой двадцатки», который пройдет 7—8 июля в немецком Гамбурге, совершил визит в Польшу, где провел встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой, а также обратился к саммиту «Инициативы трех морей» — проекта, включающего в себя 12 стран региона. Среди прочего, Трамп подчеркнул, что он признает, что Россия вмешивалась в выборы в США, а также выступил за увеличение поставок природного газа из США в Европу.