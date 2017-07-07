МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Тиллерсона в Гамбурге

Москва, , 12:07 — REGNUM Информация о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном «на полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, соответствует действительности. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждаем встречу Лаврова и Тиллерсона на полях «Двадцатки» в Гамбурге», — говорится в сообщении.

7 июля представители Госдепа США сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Гамбурге перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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