Берлин, , 11:59 — REGNUM Странам Запада пора задуматься о том, чтобы снять санкции против России, пишет 7 июля Der Focus, ссылаясь на слова председателя Свободной демократической партии (СДП) в Шлезвиг-Гольштейне Вольфганга Кубики.

«Запад теряет авторитет, продлевая санкции против России, — отмечает Кубики. — Ошибочно думать, что только Россия не выполняет свои обязательства по соглашению Минск—2».

Он подчеркивает, что «украинские власти не выполняют свои обязательства по соглашению: они не проводят конституционную реформу, ключевым элементом которой должна стать децентрализация власти, благодаря чему местное самоуправление на Украине должно получить больше полномочий».

Кубики напомнил, что за неделю до саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

«Тот, кто считает, что мировые проблемы можно решить путем изоляционизма и протекционизма, глубоко ошибается», — заявила она на заседании бундестага 28 июня.

Ссылаясь на слова канцлера, Кубики считает, что «по отношению к России Запад действует нечестно.

«Если мы действительно хотим помочь в разрешении кризиса, мы должны снять с Москвы санкции», — добавляет он.

Напомним, санкции были введены в 2014 году, после того, как в Крыму и Севастополе прошли референдумы о самоопределении. По результатам этих референдумов Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вошли в состав России. Однако Запад референдумы не признает и требует от России вернуть Крым и Севастополь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Минские соглашения или Минск—2 были подписаны в феврале 2015 года с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Этот документ был согласован лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» и подписан контактной группой, куда входят представители Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.