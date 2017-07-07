Президент Венесуэлы запускает выборную кампанию в Конституционное собрание

Каракас, , 11:40 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 6 июля начал турне по всей стране в поддержку проведения выборной кампании в Национальное учредительное собрание, выборы членов которой состоятся 30 июля, сообщает El Periódico.

Конституционный процесс будет проходить без участия оппозиционных сил, собранных в коалицию Круглый стол демократического единства (MUD), считающуюся крупнейшим политическим союзом в стране и сохраняющую большинство в нижней палате парламента Венесуэлы.

В эфире всех радио‑ и телеканалов в своей речи Мадуро призвал организации «брать список и организовывать всех рабочих, тех, у кого есть паспорт страны, (…) идти голосовать с 5.00 утра в воскресенье 30 июля группами».

«В конце дня все списки будут проверены, если у нас есть 15 тыс. рабочих, то должны проголосовать 15 тыс. рабочих, без оправданий, компания за компанией, министерство за министерством, губернаторство за губернаторством, мэрия за мэрией», — приказал Мадуро на заседании государственных служащих.

Мероприятие проходило в городе Гаяна штата Боливар на юге страны, откуда начался президентский тур в поддержку конституционного процесса.

Напомним, Национальное Учредительное собрание было созвано президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 1 мая 2017 года после месяца протестов оппозиции и институционального кризиса, вызванного решением Верховного суда об ограничении полномочий парламента и передачи их в Конституционную палату.

Несмотря на то, что президент выступает за созыв механизма реформы Конституции как способа «достижения мира», заявление активизировало протесты оппозиции, которые за более чем три месяца привели к гибели около ста человек, среди которых есть как протестующие активисты, так и сотрудники сил охраны правопорядка и случайные прохожие.

Между тем оппозиция назначила свой альтернативный референдум на 16 июля для того, чтобы спросить у венесуэльцев, считают ли они нужным созыв Учредительного собрания и реформу Конституции, которая считается наследием покойного президента Венесуэлы и лидера Боливарианской революции Уго Чавеса.