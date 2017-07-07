Саммит G20: Deutsche Welle напомнил о предыдущих визитах Путина в Гамбург

Гамбург, Германия, , 11:21 — REGNUM

Приезд на саммит G20 российского президента Владимира Путина — не первый его визит в Гамбург (Германия), передает телеканал Deutsche Welle.

Путин и раньше бывал в этом городе. 25 лет назад он в качестве заместителя мэра Санкт-Петербурга, курировавшего международные связи, приезжал в Гамбург для переговоров с представителями компании Philips Medical Sistem.

Рассказывая о визите Путина, бывший сотрудник компании Вольфганг Розенбауэр сказал: «Было заметно, что он из КГБ».

Путин общался с Розенбауэром только по-русски — через переводчика. Но в конце разговора он обратился к представителю компании по-немецки. Стало ясно, что Путин блестяще владеет немецким языком.

Напомним, в Гамбурге открылся 12-й саммит G20, который продлится два дня. Президент России прибыл на встречу 7 июля.

На международном мероприятии Путин примет участие в заседаниях по ряду вопросов. Пройдет серия международных встреч, в том числе и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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