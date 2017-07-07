МИД Узбекистана отчитался о ходе переговоров по границе с Таджикистаном

Ташкент, , 11:40 — REGNUM Узбекистан и Таджикистан все еще не согласовали 14% от общей протяженности госграницы, — сообщил узбекскому национальному телевидению посол по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхом Нематов.

«Между Узбекистаном и Таджикистаном 5 октября 2002 года в Душанбе был подписан Договор о границе, согласно которому стороны урегулировали 1104 км границы от общей протяженности в 1282 км», — отметил посол.

Он добавил, что таким образом согласовано 86%, «то есть оставшаяся часть составляет всего 14%».

Посол выразил надежду на грядущее улучшение отношений с Таджикистаном.

«Толчком для развития таких отношений послужили три беседы глав наших государств: в Самарканде (на похороны первого президента Узбекистана Ислама Каримова прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон — ИА REGNUM ), на саммите Эр-Рияде и по телефону», — указал представитель МИД.

По его словам, 30 мая — 1 июня «состоялась конструктивная узбекско-таджикская встреча по границе, был подписан очень важный протокол».

В ближайшее время предстоит еще одна встреча по обсуждению вопросов границы, где, как уверен Нематов, «стороны найдут взаимоприемлемые решения по оставшимся участкам».

«Мы найдем решения, которые удовлетворят и таджикскую и узбекскую стороны, в том числе по Фархадской плотине», — подчеркнул посол.

Напомним, Фархадская плотина — это ГЭС, расположенная на реке Сырдарья, территориально близко к Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана. Является спорным объектом. По версии Таджикистана, была построена на территории, которую в 1933 году Таджикская ССР передала в аренду Узбекской ССР. На основании территориальных претензий была в 2002 году захвачена таджикскими военнослужащими, которые заменили узбекский флаг над объектом на таджикский.

Говоря о Фархадской плотине, посол по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхом Нематов подчеркнул, что «и плотина, и ГЭС, а также все объекты вокруг них были построены в годы Великой Отечественной войны для того, чтобы подпитывать электроэнергией более 50 крупных промышленных предприятий, эвакуированных из центра».

«Эти объекты с момента эксплуатации были взяты на баланс Минэнерго Узбекистана, и по сей день они обслуживаются специалистами из Узбекистана», — заявил Нематов.

Он напомнил, что для строительства объектов были привлечены люди из восьми областей Узбекистана — более 70 тысяч рабочих и колхозников.

«То есть эти объекты были построены силами и средствами Узбекистана, соответственно, этот объект полностью принадлежит Узбекистану», — сделал вывод посол.

Он заявил также, что Узбекистан в решении вопросов границ с соседними странами руководствуется тремя принципами: принцип учета взаимных интересов, принцип разумного компромисса, принцип эквивалентного взаимного обмена участками.

«Надеюсь, что эти принципы помогут решить проблемы госграницы с учетом интересов и Узбекистана и Таджикистана», — заключил Нематов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил в числе главных приоритетов внешней политики отношения с соседними странами.

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