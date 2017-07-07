Пакет законопроектов о защите IT-инфраструктуры прошел II чтение Госдумы

Москва, , 11:18 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Предлагается установить основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия госорганов в этой области, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов. Владельцы объектов КИИ должны будут информировать власти о компьютерных инцидентах, предотвращать неправомерные попытки доступа к информации, обеспечивать возможность восстановления объекта за счет создания резервных копий информации.

Инициативы были доработаны ко второму чтению. Так, в поправках устанавливается, что собственники или иные лица, пользующиеся на праве аренды или ином законном основании объектами критической информационной инфраструктуры, должны быть российскими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

При нарушении правил категорирования уполномоченным органом субъекту критической информационной инфраструктуры направляется требование о необходимости соблюдения положений закона в части осуществления категорирования.

Также уточняется перечень сведений, предоставляемых субъектами критической информационной инфраструктуры в Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Перечень отраслей объектов критической информационной сферы дополняется организациями в сфере науки. Конкретизируется, что в части утверждения уполномоченным органом порядка, технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты в банковской сфере и в иных сферах финансового рынка необходимо согласование с Центральным банком РФ.

Кроме того, прописывается, что к сведениям, составляющим государственную тайну относятся сведения о мерах по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и о состоянии ее защищенности от компьютерных атак.

Блок поправок к Уголовному кодексу РФ предусматривает максимальную ответственность до десяти лет лишения свободы — в частности, за неправомерный доступ к информации из объектов критической информационной инфраструктуры, а также за создание хакерских программ для воздействия на КИИ.