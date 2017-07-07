Трамп «нагружает» G20 своими угрозами — Berliner Morgenpost

Вашингтон, , 11:16 — REGNUM На саммите «Большой двадцатки» растет конфликтный потенциал: за столом переговоров будет президент США Дональд Трамп, который накануне встречи обещал ввести ответные меры на «дестабилизирующее поведение» сразу нескольких стран, пишет 7 июля Berliner Morgenpost.

По итогам визита Трампа в Польшу накануне саммита G20 6 июля был подписан меморандум, в котором США выражают согласие на продажу Польше комплексов противоракетной обороны Patriot.

Все это ради того, чтобы «защитить восточноевропейскую страну от возможной агрессии России, которую Трамп обвинил в дестабилизации ситуации на Украине и Сирии», пишет издание.

В своем выступлении в Варшаве он также предупредил, что рассматривает в отношении Северной Кореи «довольно жесткие меры в ответ на беспрецедентный запуск ракеты, способной достигать территории США».

Помимо того, что Трамп нагружает G20 своими угрозами, его негативный настрой перед саммитом и жесткая позиция по вопросам защиты климата и международной торговли может привести в тупик переговоры «Большой двадцатки», добавляет Berliner Morgenpost.