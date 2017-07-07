Гамбург: Полиция применила водометы для разгона протестующих

Гамбург, Германия, , 11:09 — REGNUM

Полиция Гамбурга применила водометы для разгона протестующих против саммита «Большой двадцатки» антиглобалистов, который начнется 7 июля в Гамбурге, сообщает Associated Press.

По данным полиции, инцидент произошел на берегу озера Ауссенальстер, в некотором удалении от места проведения саммита. Применить водометы прошлось, после того как протестующие не отреагировали на неоднократные призыва властей расчистить дорогу.

Полиция активно применяла водометы, а также слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов и днем ранее.

В ночных столкновениях с протестующими ранения, по данным правоохранительных органов страны, получил более ста полицейских.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. В нем, помимо глав государств «Двадцатки», планируется участие председателя Евросовета Дональда Туска и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

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