Страны ЕС не желают открывать порты для мигрантов

Рим, , 14:52 — REGNUM Если смыслом неформального саммита глав МВД ЕС в Таллине было понять, кто кого поддерживает, то для Италии итоги встречи являются не таким уж и плохим результатом. Глава МВД Италии заявил, что по итогам саммита «был сделан шаг вперед, и некоторые положения совместного плана утверждены единогласно». Комментарий министра цитируют итальянские СМИ.

Самым острым вопросом по теме миграции является предложение главы МВД Италии об открытии портов южного побережья ЕС для европейских судов, которые спасают мигрантов в Средиземном море, этого вопроса, однако, не было в повестке дня саммита в Таллине. Кроме того, к категоричному «нет» французов и испанцев присоединились и другие страны ЕС.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что правительство его страны не поддерживает так называемое «районирование спасательных операций». То же самое подтвердил Бельгийский министр по вопросам предоставления убежища и миграционной политики Тео Франкен: «Я не думаю, что мы будем открывать наши порты».

И глава МВД Эстонии Свен Mиксер подтвердил, что по этому вопросу «невозможно заставить кого-либо» предпринимать определенные действия.

Очередная изоляция, однако, не удивила итальянскую делегацию, так как подобная политика проводится уже в течение многих лет со стороны партнеров по ЕС. Италии все настолько было ясно с самого начала, что министерство внутренних дел сделала запрос по переформулировке мандата в спасательной операции ЕС «Тритон», чтобы побудить государства-члены разделить бремя и ответственность за спасение жизней, позволяя высадку беженцев в других европейских портах .

В рамках саммита было принято решение о новом финансировании в поддержку ливийской береговой охраны и была подтверждена необходимость разработки новой европейской политики в отношении репатриации беженцев.

«Встреча на высшем уровне, — заявил глава МВД, — соответствовала ожиданиям. Повестка дня была разработана после встречи в Париже и самой Европейской комиссией».

В завершение саммита министры высоко оценили итальянскую инициативу, чтобы написать кодекс поведения для неправительственных организаций, занимающихся спасательными операциями в Средиземном море, отныне спасательные мероприятия будут осуществляться «в рамках правил, которых нужно будет обязательно придерживаться».