ГД призвала Украину и Молдавию отказаться от давления на Приднестровье

Москва, , 10:56 — REGNUM Госдума приняла заявление «О негативных тенденциях в развитии ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями правительства Республики Молдова и властей Украины», передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Депутаты просят Украину отказаться от любых форм давления на Приднестровье, настаивают на скорейшем проведении очередного раунда переговоров на площадке Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (формат «5+2») и считают недопустимыми попытки его подмены любыми другими форматами.

Глубокую озабоченность депутатов вызывает сложившаяся обстановка, вызванная действиями парламента Молдавии и властей Украины, она представляет реальную угрозу стабильности региона, благополучию и безопасности жителей Приднестровья, в том числе проживающих там свыше 200 тыс. граждан Российской Федерации.

Без обсуждения с Тирасполем открыты совместные украинско-молдавские пограничные и таможенные посты на приднестровском участке молдавско-украинской границы, что противоречит принятым обязательствам о недопустимости каких-либо действий, направленных на ограничение свободы экономической деятельности предприятий и физических лиц региона, любых шагов, способных ухудшить положение каждой из сторон конфликта, а также попыток организовать блокаду Приднестровья, констатируют в Госдуме.

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