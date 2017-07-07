Чили и Перу открывают историческую встречу президентов и министров в Лиме

Лима, , 10:56 — REGNUM Правительства Перу и Чили 7 июля открыли в Лиме историческое политическое совещания, которое позволит провести первое совместное заседание лидеров и министров стран на фоне постепенного укрепления двусторонних отношений, сообщает ИА EFE.

Президент Чили Мишель Бачелет 6 июля прибыла в Лиму, где ее принял министр иностранных дел Перу Рикардо Луна в сопровождении и торжественной церемонии с участием военного караула.

После этого Бачелет отправилась в штаб-квартиру Министерства иностранных дел участвовать вместе со своим перуанским коллегой Педро Пабло Кучински во встрече с бизнесменами двух стран.

Бачелет в Лиме сопровождают чилийские министры иностранных дел, экономики, развития и туризма и энергетики. Со стороны Перу участвуют министры иностранных дел, экономики и финансов, внешней торговли и туризма и энергетики и горнодобывающей промышленности.

В ходе встречи в Государственном дворце будут рассмотрены социальные и культурные проблемы интеграции, вопросы безопасности и обороны, внешняя торговля, инвестиции и туризм, окружающая среда, устойчивое развитие, энергетика и вопросы горнодобывающей промышленности, а также болезненный для двух стран вопрос о границе.

Перед встречей лидеры обеих стран обменялись приветственными сообщениями в социальной сети Twitter.

Министр иностранных дел Перу подчеркнул, что это будет «беспрецедентная встреча на самом высоком уровне», на котором будут рассматриваться темы, в которых обе страны не имеют разногласий и ищут углубления отношений.

Его чилийский коллега также отметил «исторический факт» встречи и подчеркнул, что отношения Чили с Перу выходят на «очень хороший курс».

По предварительной информации, представленной сторонами, Бачелет и Кучински подпишут как минимум 10 соглашений в области здравоохранения, культуры, судебного взаимодействия и прав человека, а также в области устранения последствий стихийных бедствий.

Напомним, это первая подобная встреча лидеров Перу и Чили, так как отношения между странами омрачает давний территориальный конфликт, тянущийся с окончания войны между странами в 1883, которая закончилась поражением Перу и передачей Чили провинции Тарапака.

Несмотря на существующие противоречия, в 2009 году страны подписали соглашение о свободной торговле, что привело к росту товарооборота. В 2012 году Перу и Чили стали членами торгового блока Тихоокеанский альянс, в который также вошли Мексика и Колумбия.