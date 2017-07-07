Посольство США передало украинской полиции 70 металлодетекторов

Киев, , 10:53 — REGNUM 70 мобильных металлодетекторов передали США Украине для сотрудников Нацполиции в Донецкой области, написал 6 июля глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, новое оборудование было предоставлено полиции сотрудниками посольства США на Украине. Металлодетекторы будут использоваться на блокпостах для контроля нелегального вывоза оружия и боеприпасов из Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники НАТО передали пиротехнических подразделений государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям новое оборудование стоимостью 60 тыс. евро в рамках программ альянса «Оказание поддержки гуманитарного разминирования на Украине».

Напомним, по данным специалистов, из Донбасса на Украину ежедневно нелегально переправляют от 700 до 1000 единиц оружия, которое позже используется в протестах на местах радикальными националистами.

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