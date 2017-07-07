Мэр испанской Мальорки назвал немецких туристов «отбросами»

Мадрид, , 10:36 — REGNUM Мэр Мальорки (Балеарские острова, Испания) Антонио Ногейра находится на своем посту всего несколько дней, но уже обращается с жесткой критикой в адрес немецких туристов, называя их отбросами, пишет 7 июля Berliner Morgenpost.

В своем интервью газете Diario de Mallorca он жалуется на «недостойное поведение туристов из Германии, которое оставляет плохое впечатление о немцах как о нации у местных жителей».

«Те отбросы, которые приезжают на остров, нам очень неприятны», — заявил он.

Ногейра предупреждает, что у жителей Мальорки скоро разовьется «тревожная немецкая фобия»: ежедневно на пляжах можно встретить пьяных немцев, устраивающих беспорядок или драку и справляющих свою нужду в общественных местах. Их даже обвиняют в сексуальных домогательствах.

Вспоминая о беспорядках, которые немецкие неонацисты устроили в июне в местном клубе, мэр Мальорки призвал немецкие власти и туроператоров взять ответственность за своих граждан и объяснить отдыхающим, как они должны себя вести. Он отметил, что «навряд ли жители Мальорки ведут себя подобным образом в Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, полиция пожаловалась на немецких неонацистов, устроивших беспорядок на концерте немецкой певицы Мии Джулии в местном клубе 10 июня.

13 мужчин развернули флаг Третьего рейха и скандировали «Прочь, иностранцы!». Как публика, так и охрана пытались прогнать неонацистов из клуба, сама певица просила их со сцены убрать флаг и удалиться.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, чтобы дать им наказание в виде лишения свободы до четырех лет.