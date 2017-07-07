Генеральный секретарь ОАГ требует созвать «срочную» встречу по Венесуэле

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро 6 июля призвал собрать «срочное» специальное заседание Постоянного совета организации для обсуждения «последних событий» в Венесуэле, которое может состояться 7 июля во второй половине дня, сообщает El Nuevo Herald.

Альмагро направил письмо нынешнему председателю Постоянного совета, посолу в ОАГ от Бразилии Жозе Луишу Мачадо и Коште с просьбой созвать «внеочередное заседание Постоянного совета, в срочном порядке, чтобы рассмотреть недавние события политического кризиса» в Венесуэле.

Собрание, которое еще должно получить одобрение Мачадо и Кошты, будет проходить «в соответствии со статьей 20 Межамериканской демократической хартии», заявил Альмагро в письме, опубликованном на сайте ОАГ.

В данной статье говорится, что «если в государстве-члене (организации) происходит нарушение конституционного порядка, который серьезно подрывает демократический строй», то любая другая страна ОАГ или сам Генеральный секретарь может потребовать немедленного созыва Постоянного совета.

Этот орган, который объединяет послов 34 стран активных членов ОАГ (все страны континента за исключением Кубы), будет обсуждать ситуацию с возможностью «принятия решений, которые он сочтет целесообразными».

Луис Альмагро уже больше года настаивает на том, что в Венесуэле наблюдаются «нарушения конституционного порядка», затрагивающие «демократический строй», начиная со своего доклада в мае 2016 года, в котором генсек ОАГ ссылается на статью 20 из Межамериканской демократической хартии.

Министры иностранных дел стран-членов ОАГ несколько раз обсуждали кризис в Венесуэле, в ходе двух встреч в мае в Вашингтоне и в середине июня в мексиканском Канкуне. Однако обе встречи были закрыты без достижения консенсуса.

Напомним, Луис Альмагро объявил о своем намерении собрать срочное совещание на следующий день после нападения 5 июля на здание венесуэльского парламента группами, идентифицированными как сторонники курса нынешнего правительства Николаса Мадуро.

В результате инцидента 20 человек получили ранения, в том числе семь или восемь народных депутатов. Нападение было осуждено несколькими странами Латинской Америки и генеральным секретарем ОАГ.

Венесуэла с начала обострения политического кризиса в апреле, ввиду мощного давления, оказываемого на нее группой стран ОАГ и лично генеральным секретарем организации, заявила о своем выходе из ОАГ, процедура которого согласно уставу организации займет около двух лет.