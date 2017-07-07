Вице-премьером Крыма стал бывший глава Судака

Симферополь, , 10:18 — REGNUM Новым вице-премьером крымского правительства назначен Владимир Серов, ранее занимавший пост главы городской администрации Судака. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба Госсовета Крыма.

На очередной сессии парламента Крыма депутаты согласовали освобождение от должности заместителя главы правительства республики. Отставку Зимина анонсировал 6 июля глава региона

«Своим решением народные избранники поддержали назначение на эту должность Владимира Серова, ранее возглавлявшего администрацию городского округа Судак», — говорится в сообщении.

Депутаты также согласовали отставку министра курортов и туризма региона Сергея Стрельбицкого. Его преемником стал Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отставки руководителей сразу трех министерств, а также заместителя председателя правительства региона. Помимо Стрельбицкого и Зимина, решения об отставке приняты в отношении министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова.

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