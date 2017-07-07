Названа причина отставки главного «ядерного генерала» России

Москва, , 10:17 — REGNUM Начальник 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенант Юрий Сыч, отвечавший за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов страны, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству оборонного ведомства.

По информации источника, высокопоставленный военный по собственной инициативе подал рапорт с просьбой об отставке «по состоянию здоровья».

В беседе с сотрудниками СМИ Сыч подтвердил информацию об уходе в отставку. Однако добавил, что будет занимать должность начальника 12-го главного управления Минобороны еще несколько месяцев.

«Несколько месяцев еще отработаю», — сказал Сыч.

Военные источники газеты отмечают, что за время работы генерал-лейтенанта Юрия Сыча на подконтрольных управлению арсеналах не произошло ни одного серьезного происшествия, а сам военный пользуется репутацией начальника, который смог наладить «бесперебойную работу» в главке.

По данным издания, временно исполнять обязанности начальника главка будет генерал-майор Игорь Колесников, до сих работавший в должности заместителя. Он же, по данным издания, может занять этот пост на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах. В частности, были сняты с должностей восемь генералов.

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