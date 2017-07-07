Канада выделила $6,89 млн на поддержку реформ на Украине

Оттава, , 10:10 — REGNUM $6,89 млн передаст Канада Украине для финансирования проектов по обеспечению безопасности граждан, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает 7 июля «Укринформ».

По ее словам, выделенные средства будут направлены на поддержку проектов по обнаружению и обезвреживанию мин, мониторингу соблюдения прав человека и «разрешению конфликтов».

Фриланд добавила, что, реализуя эти проекты, жители Украины строят «безопасное, стабильное и процветающее будущее».

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Она отметила, что Канада «аплодирует реформам» на Украине и будет продолжать поддерживать Киев во всех его действиях.

«Канада однозначна в своей поддержке народа Украины», — сказала министр.

Напомним, Канада активно сотрудничает с новыми нелегитимными властями на Украине, пришедшими в результате государственного переворота в 2014 году. Так, Канада регулярно отправляет на Украину военных инструкторов, а с 1 августа между Украиной и Канадой откроется зона свободной торговли (ЗСТ).

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