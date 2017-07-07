Косачев объяснил, почему суд по крушению Boeing MH17 не будет легитимным

Москва, , 10:02 — REGNUM Включение Украины в совместную следственную группу (ССГ) о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении пассажирского Boeing MH17, сбитого в Донбассе, заведомо лишило группу какой бы то ни было легитимности, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

США поддержали решение совместной следственной группы о проведении в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении пассажирского Boeing MH17, сбитого в Донбассе летом 2014 года.

В группу входят пять стран — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

«По Малайзии и Нидерландам вопросов нет, они главные пострадавшие. По Австралии и Бельгии вопросов больше, они олицетворяют позицию «коллективного Запада» по конфликту на Юго-Востоке Украины, где виновником всех бед огульно и безапелляционно объявлена Россия», — отметил Косачев в соцсети.

Главный вопрос, по мнению сенатора, участие в ССГ Украины.

«Это явно заинтересованная сторона, которая могла быть причастна к совершению преступления и которая в силу этого по определению не имеет права участвовать в следственных действиях. Включение в ССГ Украины заведомо лишило совместную следственную группу какой бы то ни было легитимности. И в этом смысле не важно, где состоится суд. Он тоже не будет легитимным», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Boeing 777, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Самолет упал в районе села Грабово в ДНР. На борту находились 298 человек: 283 пассажира из десяти стран мира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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