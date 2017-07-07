Берлин, , 10:06 — REGNUM Германия намерена принять больше беженцев из Италии, так как страна не справляется с наплывом беженцев и нуждается в помощи остальных стран—членов ЕС, пишет 6 июля Die Zeit.

Министр по европейским делам Германии Майкл Рот сообщил о том, что Германия повысит квоту на прием беженцев с Италии до 750 человек в месяц.

Он подчеркивает, что «его страна и так больше всех других членов ЕС приняла мигрантов с Италии, но сейчас намерена принять еще больше».

Согласно программе перераспределения беженцев, которая была подписана всеми странами Евросоюза в 2015 году, Германия обязуется принимать 500 беженцев с Италии ежемесячно, теперь их количество увеличится на 250 человек.

Помимо этого, Берлин намерен оказать Риму финансовую помощь, чтобы поддержать его в это «нелегкое для страны время».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 году в Италию прибыли около 85 тыс. беженцев из Африки, самостоятельно страна не справляется с нагрузкой.