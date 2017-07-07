ВВС США совершили пролет над островами в Южно-Китайском море

Вашингтон, , 10:00 — REGNUM

Два бомбардировщика США совершили пролет над спорными островами в Южно-Китайском море, заявили в ВВС США 7 июля, добавив, что тем самым подчеркивается право относиться к этой территории как к международной, несмотря на заявления КНР, сообщает Reuters.

Пролет был осуществлен 6 июля, в нем приняли участие два бомбардировщика B-1B «Лансер», вылетевшие с базы ВВС США на острове Гуам. Акция вооруженных сил США была проведена на фоне возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Это уже не первая подобная акция ВВС США в регионе, права на который высказывает Пекин. Так, в июне также два бомбардировщика B-1B «Лансер» пролетали над островами в Южно-Китайском море, тогда как корабль ВМФ США проводил учения в 12 морских милях от одного из искусственных островов, насыпанных Китаем.

Напомним, Китай заявляет о своих правах на весь регион Южно-Китайского моря, через который ежегодно проходит товаров на $5 трлн. Позиция Пекина оспаривается Брунеем, Малайзией, Филиппинами, Тайванем и Вьетнамом.

Официальные лица КНР регулярно выражают протест в отношении так называемых операций по сохранению свободы морского судоходства, проводимых США и их союзниками.