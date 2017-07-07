СКР завел два очередных дела об обстреле Донбасса Украиной

Москва, , 09:50 — REGNUM Следственным комитетом России возбуждены очередные уголовные дела по факту применения тяжелых видов вооружения против мирного населения Донбасса. Об этом 7 июля сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, 23 и 28 июня 2017 года артиллерийским обстрелам из тяжелых видов вооружения подверглись гражданские объекты в поселке Старомихайловке и городе Стаханове, расположенные в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Объекты не являлись военными целями и были обстреляны в соответствии с приказом Минобороны Украины.

Итогом обстрелов стала гибель местного жителя и повреждение ряда жилых домов. Кроме того, был ранен ребенок.

«Мотивом преступлений украинских военнослужащих, как и ранее, явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти в Киеве и желанием создать собственные административно-территориальные образования», — говорится в сообщении.

Два уголовных дела возбуждены по статье 356 УК РФ, «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Как сообщало ИА REGNUM, два уголовных дела по факту обстрела украинскими военными населенных пунктов Донбасса были также возбуждены СКР 3 июля. По данным следствия, в июне из тяжелых видов вооружения были обстреляны поселок Трудовские, село Коминтерново, поселки Ясиноватую и Докучаевск. В результате погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения.

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