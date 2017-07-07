Катару грозят новые санкции — СМИ

Доха, , 09:42 — REGNUM Арабские государства угрожают новыми санкциями Катару, обвиняя его в пособничестве террористам и в невыполнении предписанных ему требований, пишет 7 июля Der Spiegel.

Лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта заявили в ходе встречи в Каире, что «примут необходимые политические, экономические и юридические меры портив Катара, когда они посчитают это целесообразным».

Очередная встреча в Бахрейне, на которой соберутся главы МИД четырех стран для обсуждения дальнейших действий в отношении Дохи, может стать «следующим этапом развития дипломатического кризиса», пишет издание.

Доха, в свою очередь, полагает, что обвинения в терроризме — лишь предлог, чтобы изолировать Катар.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Саудовская Аравия и ее союзники ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив страну в оказании помощи террористам. Они устроили ему транспортную и продовольственную блокаду.

Чтобы разрешить кризис, лидеры арабских стран выдвинули Катару ультиматум, включающий выполнение 13 жестких требований в течение десяти дней.

Одними из ключевых требований являлись разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие телекомпании «Аль-Джазира», а также прекращение военного сотрудничества с Турцией.

Однако Доха опровергла все обвинения и сообщила о своем отказе выполнять требования.