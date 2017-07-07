Демократы и республиканцы договорились: дипсобственность России не отдавать

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Требование не возвращать России изъятую дипломатическую собственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд выдвинули американскому президенту Дональду Трампу сенаторы от Демократической и от Республиканской партии, сообщает Bloomberg.

Послание на эту тему направили Трампу представитель Демократической партии Джин Шахин (штат Нью-Гемпшир, США) и два республиканца — Марко Рубио (штат Флорида, США) и(штат Джорджия, США).

«Мы настоятельно призываем отказаться от возвращения этих объектов в ходе переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — говорится в сообщении.

Свою инициативу сенаторы мотивирует нежеланием вселять в российского президента уверенность, в результате чего может возникнуть «опасная эскалация в действиях Кремля по дестабилизации демократий по всему миру».

Отмечается, что сенаторы призывают поднять этот вопрос в ходе переговоров Трампа с Путиным. Встреча двух президентов состоится 7 июля на саммите G20 в Гамбурге (Германия).

Напомним, вопрос с дипломатическими дачами на территории двух американских штатов не выяснен с декабря 2016 года. В последних числах минувшего года уходящий президент США Барак Обама ввел очередные антироссийские санкции.

Из страны были высланы 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). В штатах Мэриленд и Нью-Йорк были закрыты две дипломатические дачи — собственность России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несоблюдение Вашингтоном принципа взаимности в отношении ситуации с арестом дипломатической собственности не может бесконечно продолжаться: терпение российской стороны — на исходе.

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