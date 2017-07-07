США надеются следить за КНДР через коммерческие спутники — СМИ

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Вашингтон может задействовать коммерческие спутники гражданского назначения для мониторинга действий КНДР. Небольшие аппараты способны эффективно и незаметно передавать данные о подозрительной активности Пхеньяна, включая подготовку к запуску баллистических ракет, сообщает The New York Times.

По данным издания, использовать недорогие аппараты, разработанные для мирных целей, ранее планировала администрация предыдущего главы США Барака Обамы. После сообщений о запуске Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты в Вашингтоне стали рассматривать возможность запуска первой группы таких спутников в конце 2017 — начале 2018 года.

Отмечается, что военные спутники-шпионы, имеющиеся в распоряжении США, могут наблюдать менее чем за третью территории Северной Кореи. Помимо этого, для запуска ракет власти КНДР стали использовать новые площадки.

В Белом доме считают, что большое количество групп небольших, мобильных и менее заметных гражданских спутников поможет обойти эти трудности. Такие аппараты применяются, к примеру, для подсчета занятых мест на автостоянках или изучения сельскохозяйственных угодий.

Читайте также: Трамп рассматривает возможность «очень жесткого» ответа на пуски КНДР

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 июля власти КНДР осуществили пуск баллистической ракеты «Хвасон-14». По данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, что соответствует характеристикам ракеты средней дальности. Ракета упала в центральной части Японского моря в 300 км от берега.

Читайте также: Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР