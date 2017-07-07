Strategist: У РФ есть громадный идеологический потенциал в Восточной Европе

Брюссель, , 09:30 — REGNUM В настоящее время от профессионалов и экспертов часто можно слышать кардинально противоположные взгляды на Россию. Подтверждением этому могут стать два противоречащих друг другу исследования. Более того, они могут вскрыть будущие стратегически важные вопросы, пишет Майк Скрафтон в статье для The Strategist.

Так, аналитический центр RAND недавно провел опрос ученых, аналитиков и журналистов из Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Польши и Швеции, а также официальных лиц ЕС, НАТО и США в рамках своего аналитического доклада «Отношения Европы с Россией». Вторым исследованием стал доклад организации Pew Research Center «Религиозные верования и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе», в основу которого лег опрос 2016 года населения 18 стран, в том числе России.

«Аннексия» Крыма и вмешательство в Донбассе и в Грузии послужили контекстом для исследования RAND, эксперты которого пришли к выводу о том, что с «тем фактом, что поведение России требует жесткого ответа, согласно большинство стран Европы», что в целом и отражает позицию экспертов и аналитиков.

Эксперты подчеркнули, что близость к границам России играет ключевую роль в том, как оценивается угроза стране, а также в том, насколько необходимым страны Восточной Европы считают размещение на своей территории войск НАТО. Хотя страны Западной Европы считают более насущными проблемы незаконной миграции и экстремизма, чем угрозу со стороны России, в исследовании также отмечается, что «опрошенные официальные лица подчеркнули критическую важность лидерства США в НАТО».

Оценка экзистенциального характера угрозы, высказываемая экспертами по национальной безопасности, носила, возможно, предсказуемый характер. Россия рассматривалась в качестве агрессора, тогда как ситуация в Восточной Европе, как считает автор, носит кризисный характер. Эксперты соглашались, что отношения Европы с Россией изменились «необратимо», напряженность будет сохраняться, а для улучшения ситуации Москва должна изменить своё поведение.

В свою очередь, большинство участников опроса, проведенного Pew Research Center, согласилось с заявлением, согласно которому «сильная Россия необходима в качестве противовеса Западу». Так, в странах с преимущественно православным населением, таких как Армения, Сербия, Беларусь, Греция, Молдова, Болгария, Грузия и Румыния, с такой постановкой вопроса солидарно подавляющее большинство. Более того, необходимость сильной России поддержало большинство и в католической Хорватии (50%) и конфессионально смешанной Боснии (55%).

Что примечательно, в Грузии, которая «пережила военное вмешательство России», 52% опрошенных также положительно ответили на этот вопрос. Не стало сюрпризом, что 85% граждан России поддержали такую формулировку.

В католических Венгрии, Литве и Польше, а также в странах, где существует ряд конфессий или же большинство население не склонно относить себя к той или иной религии — в Латвии, Эстонии и Чешской Республике, — хотя и меньшинство, но значительное, соглашается с необходимостью наличия сильной России в качестве противовеса Западу. Тем не менее наблюдается некоторая корреляция между отнесением себя к православию и желанием видеть Россию сильной.

Подобные результаты нельзя сводить исключительно к отвержению Запада. За исключением Болгарии, большинство опрошенных считало, что сотрудничество с США и Западом в целом в интересах их стран. Однако в ходе исследования также стало ясно, что стремление к демократии было слабым везде, кроме Греции и Литвы. В 11 из 18 стран менее 50% респондентов отметили, что демократия всегда предпочтительнее, чем иные формы правительства.

На поверхность вышло неудовлетворение ключевыми ценностями ЕС. Так, приблизительно половина общего числа опрошенных согласилась, что между традиционными ценностями их стран и ценностями Запада существовал конфликт. Секуляризм, плюрализм и мультикультурализм встречают лишь ограниченную поддержку в православных странах, 42% граждан которых считают, что их правительства должны активным образом поддерживать религиозные ценности и способствовать развитию церкви.

Результаты исследования Pew Research Center в отношении вопросов морали соответствуют взглядам российских православных — неприятие гомосексуальности и однополых браков, консервативные взгляды на семью, гендерные роли и на вопросы равенства полов.

Среди стран — членов НАТО, в которых проводилось исследование, — Чешской Республике, Венгрии, Болгарии, Хорватии, Греции, Литве, Польше, Румынии, Латвии и Эстонии — только в Румынии и Эстонии большинство принявших участие в опросе верят, что НАТО вмешается в случае серьезного конфликта этих стран с Россией. Таким образом, опрос пролил свет на «широко распространенный» скептицизм в отношении военной приверженности США.

Восстановление роли православной церкви в постсоветской России и ее «близкая ассоциация с правительством Путина» хорошо задокументированы, отмечает автор. Несмотря на то, что некоторые видят в Русской православной церкви инструмент Путина, эта позиция несколько сложнее. Существует значительное соответствие между взглядами граждан ряда стран Европы на историческую роль России и ее исключительностью. По данным Pew Research Center, в тех странах, где нет собственного православного патриарха, большинство православных верующих признают главенствующую роль патриарха РПЦ.

Со своей стороны, эксперты RAND не придают никакого значения общим религиозным, моральным и социальным аспектам, объединяющим Россию со странами Центральной и Восточной Европы. Напротив, они полагают, что наследие «российской оккупации и доминирования — от царских до советских времен — является первоочередным фактором в том, как общество «смотрит на нынешние отношения с Россией». Эксперты пришли к выводу, что «негативные двусторонние убеждения по-прежнему поддерживаются многими гражданами этих стран на бытовом уровне».

Расхождения, выявленные этими двумя исследованиями, не означают, что правительства Центральной и Восточной Европы обязательно ждет политический крах из-за разногласий с Россией. Внутренняя политика слишком сложна для этого. Однако Россия может воспользоваться или манипулировать столь непрогнозируемой ситуацией. Путинская Россия обладает возможностью использовать близость с населением стран Центральной и Восточной Европы благодаря общим религиозным, моральным и социальным ценностям для своих целей и во вред Европе.

Результаты исследования демонстрируют не только раскол по ценностям в Европе, но и недостаток уверенности в НАТО и США. Они также проливают свет на очертания скрытого стратегического преимущества России, заключающегося в недальновидности экспертов. Взгляды элит и официальных лиц далеки от того, что подталкивает настроения многих граждан стран Восточной и Центральной Европы в сторону России. Непонимание элит может приводить к политическим просчетам. И здесь находится корень будущих стратегических ошибок.