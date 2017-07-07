Министр финансов ФРГ: Двери для Лондона будут открыты даже после Brexit

Лондон, , 09:29 — REGNUM Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле надеются на отказ Великобритании от Brexit, пишет Die Zeit.

Об этом они заявили на форуме, организуемом Die Zeit, в Гамбурге 6 июля. Лагард выразила надежду, что «Лондон не будет вечно находиться спиной к Брюсселю, и вскоре британцы отменят Brexit».

Шойбле поддержал главу МФВ, отметив, что Германия хочет видеть «сильную Великобританию, которая будет тесно сотрудничать с ЕС». Он подчеркнул, что «двери для Лондона будут открыты даже после Brexit».

Кристин Лагард посоветовала Великобритании продолжать сотрудничество с ЕС, так как «никто не знает наверняка, что будет в будущем».

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэйдала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.