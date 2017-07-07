Белгородский диссовет рассмотрит диссертацию Мединского без Мединского

Белгород, , 09:20 — REGNUM Заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры РФ Владимира Мединского будет рассмотрено диссертационным советом Белгородского государственного национального исследовательского университета сегодня, 7 июля, сообщает ИА REGNUM.

Заседание диссертационного совета Д 212.015.11 при Белгородском госуниверситете должно начаться в 11:30. Ранее ректор вуза Олег Полухин пообещал, что с заседания будет вестись видеотрансляция для СМИ.

Между тем ни сам Владимир Мединский, ни авторы заявления — историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий в заседании диссертационного совета участвовать не планируют.

Сам Мединский сегодня, 7 июля, должен присутствовать на встрече министров культуры стран БРИКС в Китае. Что касается его оппонентов, то, как пишет «Коммерсантъ», они считают, что все аргументы были приведены ранее.

«Все зависит от того, насколько принципиальным окажется диссертационный совет. В случае какого-либо давления на него наше присутствие ничего не даст», — цитирует издание Ивана Бабицкого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предметом рассмотрения диссертационного совета станет работа Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» — после ее защиты в 2011 году в Российском государственном социальном университете он получил степень доктора наук.

Позже историки Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и эксперт «Диссернета», борец с плагиатом Иван Бабицкий выступили в адрес Мединского с обвинениями в «ненаучности» и «абсурдности» его работы и потребовали от Министерства образования и науки РФ лишить Мединского степени доктора исторических наук.

Диссертация изначально была направлена на рассмотрение в диссертационный совет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, однако из-за занятости министра ее так и не рассмотрели. Затем работу направили в МГУ, но там ее рассматривать отказались, объяснив отказ отсутствием в ней плагиата. Теперь Высшая аттестационная комиссия передала работу Мединского в диссертационный совет БелГУ.

Сам Мединский на днях выступил со статьей в «Российской газете», в которой назвал обвинения смехотворными, а также заявил, что в дискуссию вокруг работы не вмешивался из-за отсутствия времени. Он отмечает, что в истории «неприменимы те же принципы, что в физике или геометрии. Тем интереснее она для пытливого ума. Мне могут не нравиться чьи-то умозаключения, но это всегда повод для разговора. Само восприятие разнообразных подходов профессионалов к тем или иным историческим событиям обогащает наше мировоззрение, заставляет думать». В конце статьи Мединский делает вывод о том, что, не стань он министром, никаких претензий к его работе не было бы.

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