Прокуратура Венесуэлы обвинила Верховный суд в узурпации своих функций

Каракас, , 09:28 — REGNUM Генеральная прокуратура Венесуэлы 6 июля обвинила Верховный суд в узурпации своих функций и функций парламента с назначением Кэтрин Арингтон на должность заместителя прокурора, так как заместителей может назначать только глава Генеральной прокуроры Луиса Ортега Диас, сообщает El Nuevo Diario.

Заявление прокуратуры было опубликовано в конце дня, после того как Арингтон безуспешно пыталась войти в штаб-квартиру Генерального прокурора для того, чтобы вступить в должность, на которую была назначена судом высшей инстанции и которую в настоящее время занимает чиновник, назначенный Ортегой Диас.

«Конституционная палата Верховного суда узурпировала функции Генерального прокурора Республики и Национальной ассамблеи», — говорится в заявлении прокуратуры.

В тексте также поясняется, что «предлагаемое назначение» Арингтон является «неконституционным, незаконным, нелегитимным и представляет собой продолжение нарушения конституционного порядка».

В связи с этим прокуратура отмечает «неизбежную обязанность каждого гражданина, с полномочиями или без них, игнорировать это назначение» с целью сотрудничества по восстановлению конституционности.

Между тем прокуратура защищает законность назначения Рафаэля Гонсалеса Ариаса, утвержденного в качестве заместителя генерального прокурора 4 июля абсолютным большинством голосов национального парламента.

Ввиду того, что нынешний генеральный прокурор Луиса Ортега Диас может в скором времени лишиться своего поста, место ее заместителя становится ключевым, так как по закону именно заместитель примет ее полномочия после отставки.

Напомним, решение Верхового суда от 30 марта 2017 года о снятии полномочий с парламента, контролируемого оппозицией, за неуважении к его постановлениям, и о передаче полномочий в Конституционную палату, стало формальным поводом для начала публичных выступлений оппозиции против правительства, что запустило резкое обострение политического кризиса в Венесуэле.