На Урале официально выдвинут первый кандидат в мэры Нижнего Тагила

Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM На Урале появился первый официальный кандидат на пост главы Нижнего Тагила. Информация об этом была размещена на сайте избирательной комиссии Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Им стал Никита Чапурин, который выдвинул свою кандидатуру от партии «Патриоты России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на партийной конференции «Единой России» в Нижнем Тагиле кандидатом на пост главы города был выдвинут действующий мэр Сергей Носов. Также в кампании намерен участвовать Ильдар Раинбаков от ЛДПР. А вот в «Справедливой России» на партийной конференции приняли решение не выдвигать своего кандидата на пост главы Нижнего Тагила. В партии ограничились участием на выборах в городскую думу.

Напомним, что выборы главы города Нижнего Тагила пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. В этот день также состоятся выборы городских дум 49 муниципалитетов Свердловской области, которые впоследствии назначат новых градоначальников. Помимо этого в единый день голосования в регионе пройдут выборы губернатора Свердловской области.

Отметим, что на сайте регионального избиркома официально заявлено о выдвижении восьми кандидатов на пост главы Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы мэра Нижнего Тагила: кто выдвинут, а кто отказался