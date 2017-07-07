50% граждан считают отношения США и России плохими: опрос

Москва, , 09:11 — REGNUM Отношения России и США хорошими считают 6% граждан РФ, плохими — 50%, в чем-то хорошими, в чем-то плохими — 29%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Улучшения двух стран за последний год заметили 11% респондентов, ухудшения — 38%, и столько же изменений не видят.

По мнению большинства опрошенных, хорошие отношения нужны обеим странам в равной мере, 16% думают, что они важней для России, 18% — что для США.

К Дональду Трампу хорошо относятся 24% российских граждан, плохо — 25% участников опроса (у половины (50%) мнения нет)

Три четверти жителей России (73%)уверены: руководство страны должно стремиться к улучшению отношений с Америкой.

При этом в то, что в ближайшее время российско-американские отношения улучшатся, верят 29% респондентов — на 26 пунктов меньше, чем в январе 2017 года. 40% граждан РФ думают, что отношения не будут меняться двух стран.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 25 июня 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоится первая личная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Москва заявила, что от этой встречи ждёт прежде всего ясности перспектив российско-американских отношений.

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