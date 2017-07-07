Amnesty International критикует ЕС за политику в отношении беженцев

Брюссель, , 08:49 — REGNUM Представители гуманитарной организации Amnesty International и других неправительственных организаций критикуют руководство ЕС за уклонение от ответственности при спасении беженцев, пишет 6 июля Der Spiegel.

Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), более двух тыс. беженцев погибли в водах Средиземного моря с начала 2017 года.

Эксперт Amnesty International Рене Вайлд Энджел уверен, что новая политика Брюсселя, а именно передача ответственности за спасение беженцев небольшим неправительственным организациям и ливийской береговой охране, привела к еще большим жертвам среди мигрантов.

Официальные данные МОМ указывают на то, что процент утонувших беженцев по отношению к количеству прибывших в Италию мигрантов за первые шесть месяцев текущего года выше, чем за весь 2015 год.

Напомним, за 2017 год в Италию прибыли около 85 тыс. беженцев, это на 18% больше аналогичного периода 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия перегружена мигрантами. Правительство страны требует помощи у руководства ЕС в «справедливом» распределении беженцев в других странах Евросоюза.

Представитель Amnesty International Иверна Макгоуэн также обвиняет ЕС за сотрудничество с ливийской береговой охраной, считая, что таким образом Брюссель хочет сократить количество беженцев, пребывающих в Италию, «хотя главной целью для европейских политиков должно быть спасение и защита прав беженцев».

Сообщается, что в Ливии, откуда беженцы отплывают в Италию, они подвергаются пыткам и насилию.