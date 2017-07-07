Бразильская компания Odebrecht выплатила штраф США по делу о взятках

Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Бразильский строительный гигант Odebrecht заплатил в государственную казну США $93 млн в виде штрафа, назначенного в результате достигнутого судебного договора между бразильской компанией и правительствами США, Бразилии и Швейцарии, сообщает El Diario со ссылкой на неназванный источник в Департаменте юстиции США.

Компания Odebrecht была обязана выплатить указанную сумму Департаменту казначейства США до 30 июня 2017 года.

Источник, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что бразильская строительная компания перевела деньги в соответствии с постановлением суда в апреле 2017 года.

Тогда судья Реймонд Дири суда Восточного округа Нью-Йорка постановил, что компания Odebrecht должна выплатить в виде штрафа $2,6 млрд по делу о взятках чиновникам из 12 стран Латинской Америки и Африки, в том числе Бразилии, где против компании уже три года ведется расследование по делу о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras.

Судья Нью-Йорка постановил, что указанный штраф должен быть разделен между Бразилией, США и Швейцарией, странами, которые вели следственные действия по коррупционному делу Odebrecht.

Таким образом, компания была вынуждена заплатить $2,390 млрд Бразилии, $116 млн — Швейцарии и $93 млн — Соединенным Штатам. Кроме того, в рамках другого соглашения компенсации получили все страны, пострадавшие от незаконных действий руководства компании.

Напомним, бывшее руководство компании, 77 топ-менеджеров, включая Марсело Одебрехта, признало, что в период между 2001 и 2016 годами выплатило $788 млн в виде взяток чиновникам в 12 странах Латинской Америки и Африки, в результате чего компания получила привилегированный доступ к сотням инфраструктурных проектов по госзаказам, что позволило ей выручить прибыль размером $3,336 млрд.

По данному международному коррупционному делу были арестованы или находятся под следствием сотни чиновников, политиков и бизнесменов в Бразилии, Перу, Аргентине, Доминиканской республике, Колумбии и других странах.