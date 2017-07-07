Сенатор Виктор Озеров может уйти в отставку

Хабаровск, , 08:44 — REGNUM Глава комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Виктор Озеров может покинуть свой пост по собственному желанию. Этот пост он занимает с 2001 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Озеров — профессиональный военный, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Военно-политическую академию им. Ленина. Карьеру начал в Южной группе войск в Венгрии в 1979 году, в должности замполита роты, затем батальона. С 1989 года служил в Дальневосточном военном округе. В 1991 году, после выхода в отставку, возглавлял Вяземский райсовет в хабаровском крае. В 1994 был избран депутатом, председателем Хабаровской Краевой думы. С 1995 руководил межпарламентской ассоциацией «Дальний Восток», в 1996 стал членом Совета Федерации, а в 1997 вновь был избран депутатом и председателем Закдумы Хабаровского края, вновь вошел в Совфед.

Как стало известно СМИ, Озеров написал заявление по собственному желанию, так, как, по его словам, уверен в «необходимости ротации и хочет сменить ритм жизни».

Полномочия сенатора истекают в сентябре 2019 года.

Эксперты высказывают предположения, что Виктора Озерова может сменить на посту главы комитета по обороне и безопасности главком воздушно-космических сил России Виктор Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин освободил от должностей генералов МВД, УФСИН, МЧС. О причинах кадровых изменений не сообщается. Приказ об отставке сразу нескольких высокопоставленных силовиков опубликован на официальном портале правовой информации 6 июля 2017 года.