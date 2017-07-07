Главы МВД стран ЕС обсудили в Таллине миграционный кризис

Таллин, , 08:09 — REGNUM Министры внутренних дел стран ЕС собрались 6 июля в Таллине для обсуждения вопросов безопасности и миграционной политики, передает информационное агентство Nachrichten.

Напомним, с 1 июля 2017 года в ЕС председательствует Эстония, одной из ее программных целей до декабря 2017 года является усиление охраны внешних границ Евросоюза.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил в ходе своего выступления, что «только с помощью совместных действий и внешнеполитического единства ЕС сможет обеспечить безопасность своих жителей».

Одна из актуальных проблем, которая обсуждалась на встрече, — увеличение потока беженцев в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года около 84 тыс. беженцев прибыли через Средиземное море в Италию, это на одну пятую больше аналогичного периода 2016 года.

Из-за этой ситуации страны — члены ЕС сталкиваются с неконтролируемой миграцией, а также с недостатком информации о каждом беженце, что может представлять угрозу внутренней безопасности.

В целях разрешения данной проблемы глава МВД Эстонии Андерс Анвельт предложил перекрестное использование трансграничных баз данных к 2020 году.

Он подчеркнул, что быстрый обмен данными между различными базами стран ЕС сыграет положительную роль для внутренней безопасности и безопасности внешних границ Евросоюза.

Помимо этого, эстонский министр предложил привлечь к сотрудничеству Украину в рамках предотвращения организованной преступности и контрабандной торговли оружием.