СМИ: в Москве составили список из 20 претендентов на пост главы Кузбасса

Кемерово, , 08:05 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вновь не вышел на работу, в то время как максимально возможный для госслужащего 45-дневный отпуск завершился 6 июля, но его отпуск был совмещён с больничным и, вероятно, может быть ещё продлён. В администрации региона подробностей не сообщают, ограничиваясь заявлениями о том, что Аман Тулеев выйдет на работу, как только ему разрешат врачи.

Молчание самого губернатора Кузбасса и его администрации всё чаще порождает слухи о том, что Тулеев и вовсе может не вернуться на свой пост. В СМИ уже активно обсуждаются претенденты, которые могут возглавить Кемеровскую область после ухода Тулеева. Ранее вероятным преемником был назван выходец из «Евраза», мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

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В то же время источники «Коммерсанта» сообщили, что администрация президента сформировала список из 20 претендентов. В нём, в частности, значатся первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Из всех претендентов, по словам источника издания, в администрации президента «самой актуальной» считают кандидатуру Сергея Носова. Эту информацию подтвердили и три источника во властных структурах региона. По словам одного из них, пост губернатора на него «примеряют» с конца 2016 года.

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Но, по мнению другого источника издания, близкого к кемеровской администрации, сам Аман Тулеев хотел бы видеть в качестве своего преемника «кого-то из местных». Например, депутата Госдумы от Кузбасса Дмитрия Исламова. Исламов, как сообщается, более всего подходит на роль «лояльной кандидатуры, устраивающей практически всех».

По официальным данным, Дмитрий Исламов в 2006 году принят в администрацию Кемеровской области на должность начальника управления программ и инвестиционной политики. С 2008 года губернатор региона Аман Тулеев назначил его своим заместителем по экономике и региональному развитию. В 2016 году избран депутатом Госдумы, является заместителем председателя комитета по энергетике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кузбасса Аман Тулеев в настоящее время находится в Москве, куда он ранее был доставлен самолётом МЧС для реабилитации после операции на позвоночнике.

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Сложная операция на позвоночнике с использованием металлоконструкций Тулееву была сделана в мае в одной из клиник Германии. Реабилитация потребовала больше времени, чем планировал сам Тулеев, и ему пришлось несколько раз продлевать свой отпуск.

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Его длительное пребывание в отпуске, совмещённом с больничным, активно обсуждается как в обществе, так и в политических кругах. В СМИ уже появлялась информация о том, что Тулеев уйдет в отставку после 1 июля, после 20-летнего пребывания на посту. Однако и многие эксперты, и представители администрации региона тогда заявили ИА REGNUM, что это всего лишь слухи, которые периодически появляются на протяжении многих лет.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июня заявил, что в Кремле сведениями о возможной отставке Тулеева не располагают.

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22 июня начальник главного управления по работе со СМИ в регионе Алексей Доронгов объявил, что Аман Тулеев после реабилитации вернётся на рабочее место. Он отметил, что информация о том, что «якобы губернатор написал заявление об отставке, — неправда. Губернатор такого заявления не писал».

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Доронгов неоднократно уже говорил, что Аман Тулеев вернётся к работе в областной администрации, как только ему разрешат врачи.

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Отметим, Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1 июля 1997 года.