Вашингтон готов согласиться с президентством Асада в Сирии

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM

Согласие на то, чтобы Сирию возглавлял действующий и законный президент Башар Асад, готово дать руководство США — при условии, что российские военные будут контролировать зоны безопасности, пишет Daily Beast.

Опираясь на данные высокопоставленного источника в администрации президента США Дональда Трампа, издание отмечает, что это, по мнению Белого дома, обеспечит стабильности в Сирии, когда террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближневосточной стране будут ликвидированы.

Уточняется, что пребывание военной полиции на территории страны, освобожденной от террористов, необходимо. В этой связи приводится пример с войной в Ираке, где со временем терроризм вновь возродился.

Что касается присутствия США в Сирии, Пентагон не планирует отправлять контингент для патрулирования освобожденных от террористов зон. Как отметил источник, пусть это делают российские военные.

Отмечается, что такие планы не означают, что Пентагон может отказаться от поддержки курдского ополчения. На курдов, дислоцированных в основном в северных территориях Сирии, строится расчет: они будут сдерживать террористов, которые попытаются возвратиться на эти земли.

Как отмечает издание, именно такой план, вероятно, предложит Трамп российскому президенту Владимиру Путину, с которым запланирована встреча на саммите G20. Над этой программой работал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, 12-й саммит G20 открывается 7 июля в Гамбурге (Германия). В Кремле и в Белом доме подтвердили, что на саммите состоится встреча президентов России и США. На этой встрече будет обсуждаться проблема Сирии.

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